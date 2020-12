Ostia: Celli (RtR), Raggi fa scelte contro ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sugli stabilimenti balneari di Ostia la sindaca Raggi ha annunciato un bando pubblico". Così la capogruppo della lista civica RtR, Svetlana Celli. "Una scelta sbagliata almeno due volte - aggiunge - perché secondo il bando gli affidamenti avranno la durata di cinque mesi (così da risultare davvero poco attrattivi) e perché non si tiene conto della realtà drammatica che anche questo settore della città, come altri, sta vivendo. Sarebbe stato più sensato offrire agli attuali operatori una proroga, visto il periodo di emergenza e di crisi economica che stiamo vivendo. L'Amministrazione dovrebbe impegnarsi in questa direzione in tutti gli ambiti dei servizi affidati in concessione a privati, proprio per l'eccezionalità del momento. Tra l'altro è la normativa nazionale a prevedere la sospensione dei procedimenti amministrativi per la nuova assegnazione delle concessioni. I criteri poi dei nuovi bandi sono a tal punto discrezionali da ingenerare più di un dubbio. Il risultato purtroppo di queste scelte ho paura che saranno deleterie per la ripresa turistica del mare di Roma, a causa delle troppe incertezze per imprese e utenti". (Com)