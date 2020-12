Russia-Israele: colloquio telefonico tra Putin e Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo riferisce il Cremlino in un comunicato, secondo cui il tema centrale del colloquio è stato quello della cooperazione nella lotta al Covid-19. "Le questioni chiave dei rapporti russo-israeliani in diversi settori sono state considerate", si legge nel comunicato che parla di "reciproca disponibilità" confermata per costruire una "cooperazione bilaterale multiforme". (Rum)