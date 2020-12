Musica: Muti a “Die Welt”, obbligatorio trasmettere gioia contro la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento come questo, con la pandemia di coronavirus, è “particolarmente grande l'obbligo di trasmettere un po' di gioia e serenità con un'orchestra che suona dal vivo”. È quanto affermato dal direttore d'orchestra Riccardo Muti, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. Il 31 dicembre prossimo, Muti dirigerà per la sesta volta i Wiener Philarmoniker nel concerto di capodanno a Vienna. A causa delle restrizioni in vigore in Austria per contenere la diffusione del Covid-19, l'evento si terrà senza pubblico. Muti ha aggiunto di non essere preoccupato dalla Sars-Cov2, pur rientrando nelle categorie a rischio. “Faccio attenzione, ma non mi lascio fermare. Diffondere cultura e bellezza, questa è la mia missione, che è anche spirituale. La musica rende l'umanità migliore, almeno un po'. Anche se al momento non mi abituerò mai a non confrontarmi con il pubblico. Meglio di niente”, ha dichiarato Muti. Il direttore d'orchestra ha aggiunto: “Ciò che è più importante è che il mondo possa ancora sperimentare qualcosa come il concerto di capodanno di Vienna”. (Geb)