Moldova: presidente Sandu, partiti concordi su necessità elezioni anticipate

- Nessun partito politico si assume apertamente la responsabilità di far parte di una maggioranza e di formare un nuovo governo: tutti gli schieramenti chiedono elezioni anticipate. Lo ha detto la presidente moldava, Maia Sandu, in una dichiarazione alla fine delle consultazioni con i partiti parlamentari. "C'è consenso sulla necessità di tenere elezioni parlamentari anticipate, ma ci sono state meno proposte concrete su come iniziare questo processo. Nessun partito politico si assume apertamente la responsabilità di far parte di una maggioranza e di poter formare un nuovo governo. Tutti i partiti chiedono elezioni anticipate, È vero, con alcune sfumature: alcuni vogliono elezioni parlamentari anticipate quanto prima, altre più tardi. Questa esigenza è condivisa dai cittadini della Moldova, disgustati dalla traiettoria politica assunta. Partendo da queste discussioni e da quanto scritto nella Costituzione, presenterò tra pochi giorni con il percorso che ritengo corretto", ha detto Sandu. (Moc)