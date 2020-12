Covid: Gelmini (FI), dibattito in Parlamento e voto prima di campagna massiva vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "è positivo che i leader politici diano l’esempio, e che si sottopongano anche pubblicamente al vaccino contro il Covid per sensibilizzare l’opinione pubblica. Ha fatto bene il presidente Berlusconi - continua la parlamentare in una nota - a rispondere subito all’appello del direttore del 'Corriere della Sera' Fontana e a dare la sua immediata disponibilità". L'esponente di FI aggiunge: "A breve partirà la campagna massiva di vaccinazione e sarebbe opportuno che questo importante momento fosse preceduto da un dibattito parlamentare e da un voto: ci sono numerosi aspetti sui quali si può e si deve discutere in modo trasparente. I medici, gli infermieri e gli operatori sanitari dovranno obbligatoriamente vaccinarsi? E i dipendenti pubblici? E saranno considerate categorie prioritarie anche maestre e insegnanti? A queste domande - conclude Gelmini - occorre dare risposte precise e celeri. La politica deve fare la sua parte". (Com)