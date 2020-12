Difesa: saudita Sami annuncia acquisizione società servizi settore Aec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Saudi Arabian Military Industries (Sami) ha annunciato che sta portando avanti l’acquisizione di una società di servizi per difesa, energia, telecomunicazioni e sicurezza nell'ambito del più grande accordo tra industrie militari dell’Arabia Saudita. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Si tratta di Advanced Electronics Company (Aec), la cui acquisizione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2021 a seguito delle approvazioni normative. La Sami, che è una sussidiaria del Fondo per gli investimenti pubblici (Pif), ha annunciato l'accordo oggi durante una cerimonia alla presenza di alti funzionari del ministero della Difesa, dell'Autorità generale per le industrie militari e dei membri del consiglio di entrambe le società. “L'Aec è considerato il 'gioiello della corona' delle industrie militari dell'Arabia Saudita e un orgoglioso risultato per i suoi cittadini, e porterà un cambiamento trasformativo nel settore della difesa del Regno", ha affermato il presidente della Sami Ahmed al Khateeb. (segue) (Res)