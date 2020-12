Difesa: saudita Sami annuncia acquisizione società servizi settore Aec (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il funzionario, l'acquisizione plasmerà il futuro dell'ecosistema della difesa nazionale saudita e avrà un impatto di lunga durata sull'economia nazionale nei prossimi anni. L'accordo è in linea con il piano di riforma Vision 2030 dell'Arabia Saudita per nazionalizzare oltre il 50 per cento della spesa in attrezzature militari. Attualmente circa l'85 per cento dei dipendenti di Aec sono cittadini sauditi, inclusi 500 ingegneri. La compagnia è presente nel settore militare dal 1988, vanta oltre 100 partner strategici e ha completato con successo più di 1.000 progetti. L’azienda ha anche assistito negli ultimi anni ad una crescita delle vendite. Nel 2019 i suoi ricavi hanno raggiunto 2,32 miliardi di rial (620 milioni di dollari), rispetto ai 2,07 miliardi del 2018 e l’1,92 miliardi del 2017. "L'acquisizione di azioni Aec da parte di SAMI ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi e piani strategici per i prossimi cinque anni", ha affermato Abdulaziz al Duailej, amministratore delegato di Aec. (Res)