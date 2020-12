Francia: governo lancia etichetta contro gli sprechi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese lancia di un'etichetta "anti-spreco alimentare" nell'ambito delle iniziative virtuose prese nel settore della ristorazione e la distribuzione. Lo hanno annunciato con un comunicato congiunto i ministeri della Transizione ecologica e dell'Agricoltura. L'obiettivo è quello di ridurre entro il 2025 gli sprechi alimentari del 50 per cento rispetto a quelli del 2015. nel corso del 2021 saranno annunciate le condizioni per ottenere l'etichetta. Il dispositivo "permetterà di orientare le scelte dei consumatori e di creare una dinamica virtuosa per le aziende", si legge nella nota.(Frp)