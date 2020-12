Indonesia: scoperto covo islamista usato per l’addestramento delle reclute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Indonesia hanno scoperto un covo nella provincia di Giava Centrale usato per sette anni dal gruppo islamista Jemaah Islamiah per addestrare reclute all’utilizzo di armi da fuoco e alla realizzazione di ordigni. Lo scrive il quotidiano online “The Straits Times”, secondo cui il sito è stato usato fino al 2018. Si tratta, in particolare, di una villa situata nel villaggio di Gintungan. A gestire la struttura sarebbe stato il militante Joko Priyono, detto Karso, su istruzioni del leader del gruppo Para Wijayanto. Entrambi sono attualmente in carcere. Jemaah Islamiah è la formazione armata considerata autrice dell’attentato a Bali che nel 2002 uccise 202 persone. (segue) (Fim)