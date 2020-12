Indonesia: scoperto covo islamista usato per l’addestramento delle reclute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la villa di Gintungan sarebbero passati almeno 96 giovani militanti, alcuni dei quali successivamente inviati in Siria a combattere al fianco del Fronte al Nusra, ramo locale di al Qaeda. A scoprire il covo è stata l’unità di antiterrorismo indonesiana nota come Densus 88, che ha recentemente intensificato le proprie attività dopo un attacco che alla fine di novembre ha causato la morte di quattro membri di una famiglia cristiana in un villaggio della provincia di Sulawesi centrale. Pochi giorni dopo è stato arrestato Taufik Bulaga, noto anche come Upik Lawaga, considerato una delle menti dietro l’attentato di Bali. Quello di Gingungan è uno dei 12 siti di addestramento scoperti finora dalla Densus 88 nella provincia di Giava centrale. (Fim)