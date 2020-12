Usa: Fauci, risposte al Covid diverse fra Stati sono elemento di debolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di una risposta sanitaria standardizzata a livello federale tra gli Stati Usa rappresenta “una grande debolezza" nella gestione della pandemia di Covid-19. E’ quanto ha dichiarato, in un’intervista alla "Bbc", l'infettivologo statunitense Anthony Fauci, esperto di riferimento della task force anti-coronavirus della Casa Bianca. "Gli Stati hanno spesso un margine di manovra considerevole”, ha spiegato il medico, sottolineando che il virus "non conosce la differenza tra il confine di New York e il New Jersey, o tra Florida e Georgia". “Quel che abbiamo avuto è stata una notevole disparità tra gli Stati, in cui si intraprendono iniziative in modo diverso e incoerente", ha spiegato Fauci. "Molti fattori - ha proseguito - hanno contribuito a rendere gli Stati Uniti il Paese più colpito al mondo, ma credo che la disparità nel modo in cui agiscono gli Stati abbia rappresentato una delle principali debolezze della nostra risposta". (Nys)