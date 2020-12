Albania: opposizione contro governo su gestione negoziati confini marittimi con Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico, all'opposizione in Albania, ha criticato fortemente gli ultimi progressi annunciati dal governo di Tirana sulla demarcazione dei confini marittimi con la Grecia. Il partito dell'opposizione albanese ha criticato in particolare la "mancanza di trasparenza" del governo guidato del premier Edi Rama. "Alle prese con una situazione in cui la Repubblica ellenica ha dichiarato l'estensione delle sue acque territoriali fino alle 12 miglia, è assolutamente legale per ogni cittadino albanese fare alcune domande al governo", si legge nel comunicato del Pd che chiede maggiore trasparenza nei negoziati. "Se questa estensione (dichiarata dalla Grecia) pone l'Albania in una posizione meno favorevole, il governo albanese dovrebbe esprimere le sue riserve su questo impegno", osserva il comunicato. (Alt)