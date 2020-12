Iran: entro 40 giorni lanciata linea di produzione per vaccino contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro i prossimi 40 giorni l’Iran dovrebbe lanciare la linea di produzione di un vaccino contro il Covid-19 di fabbricazione nazionale, con una capacità di circa 1,5 milioni di dosi al mese. Lo ha detto Hojjat Niki Maleki, a capo del centro informazioni del Direttorato iraniano per l’esecuzione degli ordini dell’Imam, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Irna". Secondo Maleki, inoltre, nei prossimi sei mesi la produzione dovrebbe raggiungere i 12 milioni di dosi al mese. Nei mesi scorsi l’Iran ha dovuto introdurre nuove restrizioni per far fronte all’aumento dei contagi: il 26 ottobre, quando il Direttorato nazionale per il controllo del coronavirus ha imposto misure nelle 43 città con il più elevato tasso di infezione del Paese. Dieci giorni dopo, è stata presa la decisione di introdurre nuove restrizioni in aree particolarmente colpite, che hanno coinvolto 46 città. Il piano ha diviso i centri abitati del Paese secondo tre livelli di allerta: rossa, arancione, gialla. Un altro piano, entrato in vigore il 21 novembre, ha previsto la chiusura bisettimanale di tutte le attività, tranne servizi di emergenza e forniture di cibo essenziali, nelle città a maggior rischio. Secondo i dati di ieri, 27 dicembre, dopo aver registrato a fine novembre un forte aumento dei casi il Paese ha visto 5.502 nuovi contagi e 119 nuovi decessi, per un totale di 193.912 casi attivi. (Res)