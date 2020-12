Speciale infrastrutture: il Sudan utilizzerà i porti dall’Egitto per importare ed esportare merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Sudan hanno raggiunto un accordo per consentire alle autorità sudanesi di utilizzare i porti egiziani per importare le principali merci di Khartoum ed esportare i prodotti sudanesi. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze egiziano in una dichiarazione ufficiale. Il traffico merci attraverso il principale porto marittimo del Sudan sul Mar Rosso, Porto Sudan, ha subito notevolmente rallentamenti a causa di importanti deficit strutturali. In base all’accordo - sottoscritto a seguito di un incontro tra il ministro Mohamed Maait, alti funzionari egiziani e alcuni uomini d'affari e diplomatici sudanesi - la parte sudanese avrà l’usufrutto dei porti marittimi egiziani, in particolare Ain Sukhna e Suez, per esportare i prodotti sudanesi e importare merci a Khartoum. (Cae)