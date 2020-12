Speciale infrastrutture: De Micheli, il 7 gennaio ripartirà in sicurezza sul fronte dei trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sottolinea: "Abbiamo messo in campo 3 miliardi di risorse per sostituire la flotta dei bus e 390 milioni per implementare l’offerta con il noleggio da privati. La scuola - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - ripartirà in sicurezza sul fronte dei trasporti pubblici. Nella mia intervista su 'Il Messaggero' il punto sulla collaborazione tra istituzioni per consentire la ripresa del 7 gennaio. Ho spiegato che il 2021 sarà l'anno della riforma del Trasporto pubblico locale, puntando su digitalizzazione e riequilibrio tra aree ad alta domanda ed aree interne, per non lasciare indietro nessuno e consentire a tutti di avere un servizio pubblico di qualità. Con flotte green e all’avanguardia". De Micheli, poi, prosegue: "Quest’anno abbiamo sbloccato opere per 17 miliardi che creano lavoro. I cantieri, nonostante l’emergenza Covid, non si sono mai fermati. Subito dopo il lockdown con l’accelerazione dei cantieri abbiamo avuto un aumento dell’occupazione di 13 mila unità. Un trend che crescerà ancora nei prossimi mesi". (Rin)