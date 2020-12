Roma: Codacons, alberi cadono per incuria verde pubblico, incolumità cittadini a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo porta nella Capitale ad una pioggia di alberi e rami che si abbattono al suolo causando la chiusura di strade e disagi alla circolazione, e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. "Da questa mattina si registrano numerosi interventi in diverse zone della città a causa del vento che ha fatto precipitare alberi e rami, provocando anche il ferimento di un passante al Flaminio". Lo dichiara in una nota il presidente di Codacons Carlo Rienzi. "Un film già visto che si ripresenta puntualmente a Roma in occasione di maltempo, e che dimostra la totale incuria sul fronte del verde pubblico che, se non curato e sottoposto a manutenzione costante, determina la caduta di piante o di parti di esse - spiega -. La situazione del verde capitolino è nettamente peggiorata durante l’amministrazione Raggi, come dimostrano i numerosi episodi degli ultimi anni e gli incidenti di oggi, ma siamo convinti che possa aggravarsi ulteriormente sotto la guida di Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma, le cui esperienze come amministratore in tema di ambiente sono state del tutto disastrose", conclude Rienzi. (Com)