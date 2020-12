Germania-Polonia: diocesi Munster restituirà a parrocchia Slawiecice campana requisita da nazisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diocesi di Muenster restituirà una campana requisita dai nazionalsocialisti nel 1933 alla parrocchia di Santa Caterina da Siena a Slawiecice, frazione di Kedzierzyn-Kozle in Polonia. Fusa nel 1555, la campana tornerà nel suo luogo d'origine non appena la pandemia di coronavirus lo consentirà. Slawiecice era parte dell'Alta Slesia tedesca come Slawentzitz, toponimo modificato in Ehrenforst nel 1936 nel quadro della campagna antislava portata avanti dal nazionalsocialismo nella regione. La città prese la denominazione attuale nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, quando venne assegnata alla Polonia con la parte dell'Alta Slesia che il Paese non aveva ottenuto al termine del primo conflitto mondiale. Durante la guerra del 1939-1945, tutte le chiese e gli edifici pubblici del Terzo Reich dovettero consegnare allo Stato le proprie campane come partecipazione allo sforzo bellico. Il bronzo delle campane doveva essere, infatti, riutilizzato per fabbricare armi e munizioni. La maggior parte delle campane non rifuse vennero restituite ai comuni di origine dopo la guerra, ma non le circa 1.300 provenienti dalle allora regioni orientali della Germania. Il ritorno venne vietato dall'amministrazione militare britannica in Germania occidentale, che dispose la permanenza delle campane “orientali” per sostituire quelle “occidentali” andate perse durante la guerra. (Geb)