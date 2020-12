Montenegro: proteste a Podgorica contro emendamenti a legge su libertà religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi in Montenegro una manifestazione di protesta contro gli emendamenti alla legge sulla libertà religiose proposti dal nuovo governo guidato dal premier Zdravko Krivokapic. La protesta si è tenuta davanti al Parlamento di Podgorica ed è stata caratterizzata dal lancio di fumogeni. I manifestanti, scesi in piazza con le bandiere del Montenegro, hanno inoltre annunciato nuove proteste per i prossimi giorni. Il nuovo governo montenegrino ha presentato nei giorni scorsi il documento per la modifica della legge sulla libertà di religione. Il ministro della Giustizia del Montenegro, Vladimir Leposavic, ha sottolineato che il testo proposto "rispetta le sensibilità religiose" presenti nel Paese e "protegge i diritti di tutte le comunità religiose". "La precedente legge ha provocato proteste di larga scala e abbiamo dovuto cambiarla urgentemente per alleggerire le tensioni nella società", ha sottolineato Leposavic. Le modifiche legislative sono state adottate dal governo di Podgorica e trasmesse al Parlamento per il voto finale. "Abbiamo cercato di soddisfare tutte le parti", ha detto nei giorni scorsi il primo ministro Krivokapic, nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Mop)