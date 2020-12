Montenegro: proteste a Podgorica contro emendamenti a legge su libertà religiosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo testo cancella gli articoli che riguardano i beni delle comunità religiose e che hanno provocato una dura reazione della Chiesa serba ortodossa fin dal momento dell'approvazione della legge. "Le disposizioni di questi articoli, contrariamente alla Costituzione, ai trattati internazionali e ai regolamenti legislativi, stabiliscono che lo Stato è proprietario di edifici religiosi e terreni a partire dal primo dicembre 1918. La materia nel campo della proprietà demaniale è regolata dalla Legge sulla proprietà demaniale. L'articolo 63 della Legge (sulle libertà religiose) prescrive la procedura amministrativa per la determinazione del diritto di proprietà degli edifici religiosi e dei terreni in modo contrario al parere della Commissione di Venezia del 21-22 giugno 2019", si legge nella spiegazione delle modifiche alla legge. Secondo il ministero, inoltre, gli articoli in questione "violano gravemente il principio costituzionale di unità dell'ordinamento giuridico". (segue) (Mop)