Montenegro: proteste a Podgorica contro emendamenti a legge su libertà religiosa (4)

- Il presidente della Repubblica del Montenegro, Milo Djukanovic, ha difeso nei mesi scorsi la legge approvata dall'esecutivo guidato dal suo stesso partito. La Chiesa serba ortodossa è uno "strumento del nazionalismo della Grande Serbia e degli interessi russi nei Balcani", ha dichiarato il presidente in un'intervista pubblicata il 25 settembre dal quotidiano croato "Jutarnji list". "È più che ovvio che la Chiesa serba ortodossa non solo è stata coinvolta in modo inappropriato nelle elezioni (parlamentari dello scorso 30 agosto), ma è stata anche l'attore politico più attivo. La Chiesa serba ortodossa è uno strumento utilizzato continuamente dal nazionalismo della Grande Serbia e dagli interessi imperiali russi nei Balcani. Questa volta l'ha semplicemente fatto apertamente ", ha detto Djukanovic (Mop)