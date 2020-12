India-Regno Unito: possibile un primo accordo commerciale già entro gennaio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson ha avuto un colloquio telefonico con il collega indiano Narendra Modi lo scorso 27 novembre, durante il quale è stato auspicato un salto di qualità nel partenariato bilaterale post Brexit, in particolare in ragione del forte potenziale in aree come il commercio, gli investimenti, la ricerca scientifica, l’energia, la difesa, la sicurezza e la lotta ai cambiamenti climatici. Lo scorso 14 dicembre, inoltre, si è recato in India il ministro degli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, che ha avuto un colloquio con l’omologo Subrahmanyam Jaishankar ed è stato ricevuto dal premier Modi. La visita si è conclusa tre giorni più tardi. Raab e Jaishankar, stando a quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri indiano, hanno “riconosciuto le immense opportunità per una più ampia collaborazione in diversi settori, come il commercio e gli investimenti, la difesa e la sicurezza, la sanità, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, l’energia e il cambiamento climatico”. Inoltre, “hanno concordato di dare la priorità alla definizione di un’ambiziosa tabella di marcia a 360 gradi per portare la partnership India-Regno Unito a un livello superiore”. Le parti hanno evidenziato “l’importanza di un rapido percorso negoziale per un accordo sul commercio e per la conclusione di un accordo di partnership complessivo sulle migrazioni e la mobilità, per facilitare i movimenti di studenti e professionisti in entrambe le direzioni”. (segue) (Inn)