India-Regno Unito: possibile un primo accordo commerciale già entro gennaio 2021 (3)

- Jaishankar e Raab hanno parlato anche di questioni regionali e globali di comune interesse, ribadendo l’impegno condiviso per un mondo multipolare e la fiducia nel multilateralismo. Infine, i due ministri degli Esteri si sono confrontati su come rafforzare la cooperazione nella regione indo-pacifica, nella lotta al terrorismo e all’estremismo e nella sicurezza informatica, marittima e spaziale. Modi ha definito il suo incontro con Raab “eccellente”. “Abbiamo discusso dell’ampio potenziale della partnership India-Regno Unito nel mondo post Covid e post Brexit”, ha riferito su Twitter. “Aspetto con impazienza la visita del mese prossimo del primo ministro Boris Johnson come ospite d’onore delle celebrazioni della Festa della Repubblica”, il 26 gennaio, ha aggiunto. In occasione della visita di Johnson sarà formalmente adottata la tabella di marcia per i prossimi anni. Downing Street ha confermato che il viaggio ha l’obiettivo di “rinforzare i legami commerciali e gli investimenti, e lavorare insieme per affrontare il cambiamento climatico” e promuovere un “Regno Unito globale”. (Inn)