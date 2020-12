Cina-Ue: fonti stampa, tutti gli Stati membri sostengono l'accordo sugli investimenti con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i 27 paesi dell'Unione europea (Ue) hanno accettato di raggiungere un accordo di investimento con la Cina. Lo riferiscono due fonti diplomatiche dell'Ue al "South China Morning Post". Secondo una delle fonti, rimaste in condizioni di anonimato, un accordo potrebbe essere raggiunto già domani. La mossa arriva dopo che i negoziatori dell'Ue hanno affermato che ci sono stati "sviluppi positivi" sugli impegni di Pechino rispetto alle norme del lavoro, uno dei principali punti critici dei negoziati. "Gli ambasciatori dell'Ue hanno ricevuto un aggiornamento dalla Commissione (europea) sullo stato di avanzamento dei lavori sull'accordo globale Ue-Cina sugli investimenti. La Commissione ha riferito dei recenti sviluppi positivi nei negoziati con la Cina, anche sugli standard di lavoro. Gli ambasciatori dell'Ue hanno accolto con favore gli ultimi progressi nei colloqui fra le parti", ha affermato la fonte. Quest'ultima ha inoltre precisato che nessuna delegazione ha "chiesto lo stop" dei negoziati, il che significa che la strada per un accordo politico "è spianata". L'Ue ha spinto per un più ampio accesso al mercato cinese, in particolare nei settori delle telecomunicazioni, della finanza e dei veicoli a energia ibrida. (segue) (Cip)