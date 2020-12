Ucraina: Zelensky non ha potere di rimuovere dall'incarico il presidente Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, non è in grado di rimuovere dall’incarico il presidente della Corte costituzionale, Alexander Tupitsky. Lo ha riferito l’ufficio stampa della Corte. "Per prendere una decisione sulla revoca di un giudice della Corte costituzionale, sono necessari almeno 12 voti dei giudici del tribunale stesso. Se il numero richiesto di giudici della Corte costituzionale dell'Ucraina non ha votato per tale decisione, il giudice continuerà a svolgere i suoi doveri in carica. Nessun altro organo o funzionario può prendere una decisione su un giudice", si legge in una nota pubblicata sul sito web del tribunale. Come riferito questa mattina dalla portavoce dell'ufficio del procuratore generale, Maryna Khomenko, in un'apparizione televisiva lunedì, il presidente della Corte costituzionale ucraina, Oleksandr Tupytsky, è sospettato di aver corrotto un testimone e aver falsificato delle prove. Khomenko ha annunciato che sarebbe stata inviata una richiesta alla presidenza ucraina per sospendere il giudice dall’incarico. "Il presidente della Corte costituzionale è sospettato di corruzione di un testimone", ha detto Khomenko all'emittente “Ucraina 24”. Secondo la portavoce, Tupytsky ha fornito false testimonianze ai pubblici ministeri in tre occasioni nel 2018 e nel 2019, e ha corrotto un testimone anonimo perché facesse lo stesso in modo da guidare un caso giudiziario per interesse personale. Tupytsky è stato convocato nell'ufficio del procuratore generale la scorsa settimana per essere interrogato ed è pronto a presentarsi nuovamente questa settimana per nuovi colloqui. (segue) (Rum)