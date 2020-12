© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che sia una scelta che potrebbe essere molto intelligente e molto utile". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, in un'intervista a Skytg24, parlando dell'ipotesi, avanzata oggi in un'intervista al Corriere della Sera dal governatore del Veneto Luca Zaia, di dotare di un passaporto sanitario le persone vaccinate per prendere aerei ed essere accettati dalle strutture ricettive. (Rem)