Covid: in Italia entro domani il secondo carico di vaccini, attese 470 mila dosi

- Sono attese entro domani in Italia le 470 mila dosi del vaccino della Pfizer la cui somministrazione è iniziata ieri. Come per le prime dosi, anche questa seconda spedizione partirà dal Belgio. La partenza è attesa per oggi. La campagna vaccinale in Italia ha preso il via ieri, domenica 27 dicembre, nell'ambito del "V-day" stabilito a livello Ue. All'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la prima a essere vaccinata è stata un’infermiera, Claudia Alivernini, romana di 29 anni, volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battaglia contro il coronavirus. Con lei, a seguire, altri 2 dipendenti dell’Istituto e precisamente: la professoressa Maria Rosaria Capobianchi e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli. Alle ore 7,20 sono stati i primi 3 in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19.Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha commentato positivamente l'inizio delle vaccinazioni, parlando di "punto di svolta" nel contrasto alla pandemia in atto. "Arriverà il giorno in cui torneremo alla normalità", ha spiegato l’esponente dell’esecutivo, "a riabbracciarci, ma quel giorno non è domani. Abbiamo bisogno di grande cautela e prudenza". Il titolare della Salute ha evidenziato che l'inizio della campagna vaccinale non è la fine dell’incubo, ma è il primo passo nella direzione giusta. "Nessuno ce la fa da solo", ha spiegato l’esponente dell’esecutivo, "credo che l’Italia in questi mesi debba continuare a dimostrare di essere un grande Paese, di combattere insieme". (Rin)