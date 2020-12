Energia: Spagna, Naturgy si aggiudica fornitura elettricità ospedale Zendal di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naturgy si è aggiudicata la fornitura di energia elettrica fino ad agosto 2021 per il nuovo ospedale Isabel Zendal di Madrid, inaugurato di recente come centro strategico per la cura delle pandemie. Il contratto prevede una possibile proroga di altri sei mesi. Il centro ospedaliero, situato nella città della giustizia della capitale spagnola, dispone di più di mille posti letto e 48 posti di terapia intensiva. Questo contratto si aggiunge ad altre importanti gare già vinte da Naturgy nell'ultimo anno, tra le quali spiccano: Poste, Telefonica, l'Agenzia delle Entrate, la Zecca dello Stato, le metropolitane di Barcellona, Bilbao e Malaga, il Congresso dei Deputati e l'Università autonoma di Madrid (Spm)