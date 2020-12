Speciale infrastrutture: Trenord, oggi scatta piano neve, meno treni sui binari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A causa delle intense nevicate previste in Lombardia, i gestori delle infrastrutture Rfi e Ferrovienord hanno previsto nella giornata di lunedì 28 dicembre l'attivazione del piano d'emergenza che prevede la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee". Lo comunica in una nota Trenord. "Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, che saranno servite con almeno un treno all'ora; eventuali eccezioni su linee saranno puntualmente comunicate. Gli specifici provvedimenti previsti per ogni direttrice saranno comunicati sul sito trenord.it – nella pagina dedicata alle singole linee – e su App Trenord. Le pagine saranno aggiornate in tempo reale sulla base di eventuali ulteriori provvedimenti adottati su richiesta dei gestori delle reti ferroviarie". Per le conseguenze del maltempo, "la circolazione potrà inoltre subire forti rallentamenti. Si consiglia di muoversi solo se strettamente necessario". (com)