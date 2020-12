Speciale infrastrutture: trasversale sarda, concluso l'iter per avviare la progettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concluso l'iter che consentirà l'avvio della progettazione della nuova trasversale sarda. La Giunta regionale nell'ultima seduta, su proposta dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ha garantito la copertura dei costi. Con 1.800.000, a valere sulle risorse regionali per la progettazione di opere viarie, la società "Opere e Infrastrutture della Sardegna" potrà procedere alla definizione progettuale di tutti gli interventi lungo l'itinerario Oristano-Tortolì attraverso la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che, tenendo conto degli studi già esistenti e delle progettazioni in corso, individui le caratteristiche dell'intervento che collegherà le coste Ovest ed Est della Sardegna. "Continuiamo nel lavoro che fin qui ci ha visto impegnati, costruendo le fondamenta di un'opera che riteniamo strategica per la viabilità sarda, di grande rilievo e complessità, fortemente voluta dall'assessore Frongia ed emblema del suo lavoro e del suo impegno per la modernizzazione infrastrutturale dell'Isola", ha spiegato il presidente della Regione Christian Solinas. Il progetto relativo al nuovo itinerario stradale era stato infatti inserito a novembre nel piano industriale della società in house della Regione costituita proprio per velocizzazione la realizzazione delle opere pubbliche di rilevanza strategica o con carattere di urgenza per il territorio regionale. L'obiettivo della Trasversale sarda è quello di creare una connessione veloce e sicura tra Oristano e Tortolì mettendo direttamente in comunicazione la SS 131 alla SS 125 senza necessariamente passare, come avviene oggi, da Nuoro o da Cagliari. Si procederà quindi all'adeguamento della viabilità esistente tra Oristano e Allai (nel territorio della Provincia di Oristano) e alla realizzazione di un tracciato prevalentemente in variante, tra Allai e Tortolì, nel tratto che si sviluppa nella Provincia di Nuoro. A "Opere e Infrastrutture della Sardegna" spetterà il compito di affidare la gara dei servizi di progettazione, governare le fasi di redazione e approvazione dei progetti redatti dai professionisti esterni, indire la conferenza dei servizi, validare il progetto. (Rsc)