Speciale infrastrutture: Russia, Lukoil mette in funzione il giacimento di gas Khalmerpajutinskoje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica privata russa Lukoil ha messo in funzione il giacimento di gas Khalmerpajutinskoje nel Circondario autonomo Jamalo-Nenets. Le riserve di gas del campo Khalmerpajutinskoje sono stimate a 287,7 miliardi di metri cubi, mentre quelle di condensa a 15,3 milioni di tonnellate. Per organizzare l’estrazione, la preparazione e il trasporto di idrocarburi, sono stati costruiti un'unità commerciale di trattamento del gas, una centrale elettrica a gas, reti di raccolta e una condotta per il metanolo, nonché altre infrastrutture di produzione. Il campo è collegato al sistema di gasdotti della depressione di Bolshekhetskaja. (Rum)