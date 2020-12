Recovery: De Poli (Udc), settore termale in crisi, Franceschini riferisca in Parlamento su risorse turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Udc, Antonio De Poli, "serve un 'vaccino-economico' per salvare il tessuto produttivo, imprenditoriale e sociale delle nostre comunità. Penso - continua il parlamentare in una nota - alla crisi che sta colpendo in maniera durissima il comparto del turismo, ad esempio nel bacino termale Euganeo dove, nei primi 9 mesi dell'anno, sono andati in fumo 1.500 posti di lavoro. La caduta a picco delle presenze turistiche rende necessario un intervento strategico. C'è una crisi che riguarda tutte le principali città a vocazione turistica come Padova e Venezia. E il governo cosa fa? Nelle bozze del Recovery plan solo 3 miliardi dei 209 messi a disposizione dall'Europa andranno al turismo e alla cultura". De Poli aggiunge: "Chiedo al ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, di illustrare in Parlamento quali siano le iniziative sistemiche e strutturali che il governo intenda porre in atto per sostenere uno dei settori più colpiti da questa crisi". Secondo il senatore, "a pagare il prezzo più alto saranno strutture ricettive e albergatori e, di riflesso, anche lavoratori e famiglie. I numeri resi noti da Infocamere e Camera di commercio di Padova sono drammatici. Mi auguro - conclude il parlamentare padovano - che il governo ci ascolti nella fase di elaborazione delle proposte per sfruttare le risorse del Next generation Eu". (Com)