Germania: Covid, ministro Salute esclude “diritti speciali” per vaccinati

- A quanti in Germania sono stati o saranno vaccinati contro il coronavirus non verranno riconosciuti “diritti speciali”. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo modo, Spahn ha respinto le proposte di quanti chiedevano che i vaccinati contro il Covid-19 ottenessero dei privilegi. Secondo il ministro della Salute tedesco, è invece necessario dimostrare solidarietà con chi ancora attende la somministrazione del vaccino. Un regime speciale per i vaccinati sarebbe, quindi, in conflitto con lo spirito di coesione di cui la Germania sta dando prova nella pandemia. (Geb)