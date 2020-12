Ue: Fontana, serve forte ma diversa, mia posizione non in contraddizione con quella della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste una contraddizione tra la posizione del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontane e la Lega in merito all'Unione europea. Lo ha ribadito lo stesso governatore lombardo, intervenendo a SkyTg24. "Credo che quello della Lega non sia l'approccio sbagliato, credo che bisogna essere chiari. Condivido per esempio questa iniziativa dell'Unione europea di interessarsi in prima persona nell'acquisizione dei vaccini e di distribuirli a tutti i membri dell'Ue. È una dimostrazione di quanto io ritengo positiva ed essenziale la presenza dell'Ue. Altra cosa è quando l'Ue non interviene, quando non si comporta da madre, come in questo caso, ma forse un po' da matrigna", ha detto Fontana. "Io credo nell'Ue, ma bisognerà cambiare alcune scelte che sono state fatte in questi anni e darle un'impostazione diversa. Non vedo una contraddizione fra quello che dico io e quello che dice il mio movimento: un'Unione europea forte ma diversa", ha concluso Fontana . (Rem)