Energia: “Handelsblatt”, si sarebbero conclusi i lavori per il Nord Stream 2 nelle acque tedesche

- Nelle acque tedesche del Mar Baltico, si sarebbero conclusi i lavori di costruzione del gasdotto Nord Stream 2, tra Russia e Germania. Nella giornata di oggi, la nave posatubi russa Fortuna ha, infatti, lasciato il cantiere. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ciò suggerisce che la sezione del Nord Stream 2 in acque tedesche, lunga 2,6 chilometri, sia stata ultimata. Alla metà di gennaio, i lavori dovrebbero riprendere nelle acque danesi. Il gasdotto è pronto al 90 per cento circa, mancando ancora poco più di 100 chilometri di tubature. (Geb)