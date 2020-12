Frosinone: Astorre (Pd), buon lavoro a Massimiliano Iula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Massimiliano Iula, eletto all'unanimità segretario provinciale dei Giovani democratici di Frosinone". È quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "A lui, alla sua squadra, e ai tanti ragazzi e ragazze che con passione ed energia animano l'organizzazione giovanile del Partito democratico, voglio dire davvero grazie per l'impegno, la dedizione, la forza che mettono in tutto ciò che fanno. Il loro contributo è per me, per tutto il Pd Lazio, linfa vitale".(Com)