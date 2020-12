Trasporti: De Micheli, sto per istituire commissione per riforma tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere un patrimonio di risorse e non intervenire sul modello organizzativo del trasporto pubblico locale sarebbe a nostro avviso un delitto. Lo ha osservato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole, il prossimo 7 gennaio. "Sto per istituire - ha continuato l’esponente dell’esecutivo -, una commissione che elaborerà prima di tutto un testo tecnico al cui interno saranno rappresentati i nuovi bisogni e le possibili risposte. È del tutto evidente che poi governo e Parlamento, insieme alle Regioni, dovranno trasformare questo documento tecnico in una legge, in una norma che modifichi quella del 1997, per rispondere ai mutati bisogni di trasporto pubblico locale nel nostro Paese". De Micheli ha concluso: "Il mio obiettivo temporale è di poter presentare quel documento tecnico, per una discussione preliminare, entro quattro mesi dalla istituzione della commissione e presentarmi entro aprile per discutere con voi delle risultanze di questa attività". (Rin)