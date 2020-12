© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se il governo pensa nel 2021 di bloccare ‘quota 100’ e in un momento di crisi economica di alzare a 64 anni l'età minima per andare in pensione, quindi rubando due anni di vita ai lavoratori e togliendo garanzie a milioni di donne e uomini, noi non glielo permetteremo”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Milano dal Tg2. (Rin)