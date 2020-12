Medio Oriente: segretario generale Hezbollah, nostri missili di precisione raddoppiati in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hezbollah ha raddoppiato nell’arco di un solo anno le dimensioni del suo arsenale missilistico e ora “tutti i territori occupati sono nel nostro raggio d’azione”. Lo ha dichiarato il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un’intervista alla rete televisiva libanese “al Mayadeen”. Nasrallah ha affermato che Hezbollah è determinato a vendicare l'uccisione di uno dei suoi membri, Ali Kamel Mohsen Jawad, in un attacco aereo in Siria condotto il 20 luglio scorso da Israele. Dall'attacco, l'esercito israeliano è in stato di massima allerta vicino al confine libanese, temendo ritorsioni da parte di Hezbollah. Nell’intervista, il capo di Hezbollah ha affermato che il volo incessante di droni israeliani nei cieli libanesi riflette la "confusione" del governo israeliano. Hezbollah, ha dichiarato Nasrallah, “è in possesso di armi adeguate contro i droni e ha sparato contro di loro in diverse occasioni”. (segue) (Res)