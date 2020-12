Giornalisti: Verna, approvato regolamento che prevede voto elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto elettronico fa parte ormai delle regole dell'Ordine dei giornalisti ed è l'ennesima svolta di innovazione che ha caratterizzato una consiliatura irta di ostacoli ma anche ricca di iniziative varate per accrescere il ruolo e la funzione sociale dell'ente che cura formazione, accesso e deontologia di chi fa informazione professionale". Lo ha annunciato in una nota il Cnog. Soddisfatto il presidente Carlo Verna che ha spiegato: "Con la massima tempestività per la quale ringrazio il Guardasigilli Alfonso Bonafede e i dirigenti del ministero della Giustizia, è stato approvato il regolamento, varato a sua volta in tempi record dal Consiglio nazionale, che aggiunge il voto telematico a quello in presenza per il rinnovo delle cariche dell'Ordine dei giornalisti. La mia personale soddisfazione è grande perché per tagliare questo traguardo tutti, consiglieri, dirigenti e personale dell'ente abbiamo lavorato alacremente a distanza". (segue) (Ren)