Giornalisti: Verna, approvato regolamento che prevede voto elettronico (2)

- Verna ha aggiunto: "Sia la Commissione giuridica allargata, presieduta da Gianfranco Ricci, sia il Consiglio nazionale si sono confrontati attraverso piattaforme virtuali e tutto ha funzionato per il meglio se il Ministero vigilante non ha avuto indugi a dare il suo assenso". Quindi ha spiegato: "Ora il regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale e si potrà mettere in moto la macchina elettorale che neanche la pandemia potrà fermare visto che una specifica norma prevede che in casi eccezionali i seggi fisici possano non essere aperti per lasciare che la consultazione avvenga esclusivamente per via telematica". Infine Verna ha concluso: "Il voto sarà pertanto indetto al più presto, una volta espletate le procedure di affidamento per il servizio informatico". (Ren)