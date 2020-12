Scuola: De Micheli, niente multe per chi non rispetta limite capienza 50 per cento su mezzi tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente multe per chi non rispetta il limite di capienza del 50 per cento sui mezzi del trasporto pubblico locale, "ma almeno nella fase iniziale è prevista un'opera di moral suasion per abituare le persone alla novità, che siano studenti o lavoratori". Lo ha affermato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole, il prossimo 7 gennaio. (Rin)