Energia: Romania, import di petrolio diminuite del 22,4 per cento nei primi dieci mesi 2020

- La Romania ha importato, nei primi dieci mesi del 2020, un quantitativo di greggio di 5,563 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), ovvero 1,607 milioni di tep (22,4 per cento) in meno rispetto alla quantità importata nell'analogo periodo del 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (ns) con un comunicato. La produzione di greggio è stata di 2,712 milioni di tep, inferiore del 2,4 per cento (66.700 tep) rispetto all'anno precedente. Secondo il progetto di strategia energetica della Romania, pubblicato sul sito web del ministero dell'Energia, la produzione di petrolio greggio è in scesa a causa dell'alto grado di esaurimento dei depositi. È possibile aumentare il tasso di ripresa, ma gli sforzi di investimento, non trascurabili, richiedono pacchetti di misure economiche e fiscali stimolanti. I risultati di modellizzazione eseguiti nel 2016 indicano il dimezzamento della produzione nazionale di greggio, a circa 2 milioni di tonnellate nel 2030. Si stima che la produzione di greggio si dimezzerà nel 2030, rispetto ai valori del 2015, mentre continuerà la sua lenta tendenza al ribasso fino 2050 passando da 22 a 13 TWh (da 1,93 a 1,15 milioni di tep). (Rob)