Speciale energia: Spagna, Iberdrola propone piano pensionamento anticipato per 180 lavoratori

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola faciliterà il pensionamento anticipato volontario di 180 lavoratori dai 58 anni in su, che riceveranno l'80 per cento del loro stipendio, la copertura delle tariffe elettriche e l'80 per cento dei contributi versati dall'azienda al piano pensionistico. Secondo quanto riferito in una nota, in Spagna Iberdrola ha 9.587 dipendenti su un totale di 35.217 e l'operazione sarà interamente a carico dell'azienda, senza alcun costo per l'Istituto di previdenza sociale. (Spm)