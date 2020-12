Speciale energia: Brasile, Petrobras verso chiusura uffici in Argentina, Colombia e Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale del Brasile, Petrobras, ha annunciato una "razionalizzazione" delle proprie attività all'estero che porterà a una progressiva chiusura degli uffici in Argentina, Colombia e Uruguay. L'azienda fa sapere di volersi concentrare "nei tre principali mercati petroliferi del mondo", Europa, America del nord e Asia. Per questo, si legge in una nota, "concentrerà la sua attività commerciale fuori dal Brasile negli uffici di Rotterdam, Paesi Bassi, a Houston, Stati Uniti e a Singapore". "La Compagnia mantiene, ancora, uffici in Bolivia, Argentina, Colombia e Uruguay. In questi ultimi tre paesi ci sono processi di disinvestimento in corso e la tendenza è che, una volta conclusi, i rispettivi uffici siano disattivati". A Rotterdam verranno ricollocate le attività commerciali della Petrobras Europe Ltd, attualmente stabilite a Londra, Regno Unito. Il processo di disinvestimento avviato nel 2019, aggiunge Petrobras, porterà risparmi fino a 13,5 milioni di dollari all'anno. (Brb)