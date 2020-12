Speciale energia: Squeri (FI), su trivellazioni da M5s accanimento contro sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Energia del gruppo di Forza Italia alla Camera, Luca Squeri, sottolinea che "la battaglia ideologica del Movimento cinque stelle sulle trivellazioni è un accanimento contro lo sviluppo del Paese. Un nuovo stop, infatti - continua il parlamentare in una nota -, non sarebbe un errore solo dal punto di vista energetico: ne va della credibilità dello Stato. Non si possono continuare a cambiare le regole in corsa". L'esponente di FI aggiunge: "Le trivellazioni consentono di rendere più sicuro e meno costoso l'approvvigionamento energetico, diversificando la provenienza ed evitando, così, all'Italia di dover dipendere solo dalle importazioni. Peraltro, dopo la prima forzatura del 2019, il governo ha avuto tutto il tempo per stilare quel piano delle aree idonee fortemente voluto dai grillini. Risultato: nulla di fatto. A questo punto - conclude Squeri - lo Stato ha il dovere di consentire a chi ne ha diritto di riprendere le proprie attività". (Com)