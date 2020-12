Speciale energia: Romania, da gennaio prezzo energia elettrica in aumento fino al 26 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'energia elettrica per la popolazione aumenterà in Romania fino al 26 per cento dal primo gennaio 2021, quando il mercato sarà completamente liberalizzato. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres", secondo cui l'Associazione energia intelligente (Aei) chiede al Parlamento di Bucarest di rinviare la liberalizzazione di sei mesi. Dal 1 gennaio, infatti, l'Autorità nazionale per la regolazione dell'energia (Anre) non fisserà più i prezzi per i consumatori domestici. I consumatori romeni o rimarranno con i contratti attualmente in essere - ai prezzi del servizio nazionale, che aumenteranno tra il 13 ed il 26 per cento - oppure dovranno concludere altri contratti rivolgendosi agli operatori del mercato liberalizzato. (Rob)