Scuola: De Micheli, per riapertura sistema avrà bisogno di essere rodato

- "Secondo la mia opinione avremo risultati molto positivi, risultati medi e qualche criticità nei primi giorni di riapertura delle scuole". Lo ha evideziato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole, il prossimo 7 gennaio. "E' ovvio - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - che un sistema così complesso, articolato e profondo avrà anche bisogno di essere rodato nella prima fase quando cercheremo di dispiegare il maggior numero di persone che aiutino i cittadini, gli studenti a fare le migliori scelte di trasporto pubblico possibili per andare a scuola. Il vero risultato di questa fase - ha concluso De Micheli - è che il vestito a livello provinciale ha avuto tempi di accordo più veloci di quello precedente. Il secondo risultato è quello di avere confermato l’esigenza, la necessità dello scaglionamento degli orari". (Rin)