Covid: Bergamini (FI), ferma condanna per reclusione giornalista cinese

- "E' stata condannata a quattro anni di reclusione dal tribunale di Shanghai la giornalista-cittadina 37 enne Zhang Zhan, in carcere già dal maggio scorso, per avere raccontato la fase iniziale della pandemia a Wuhan ed avere, stando alle motivazioni della sentenza, 'raccolto litigi e provocato problemi'. I suoi video condivisi sui social sono balzati agli occhi delle autorità che sono prontamente intervenute". Lo afferma, in una nota, Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia. "La libertà di espressione è per noi un diritto garantito e un bene inviolabile ma in regimi dittatoriali come quello cinese può portare al carcere - aggiunge - . Quello che è accaduto è inaccettabile e per questo ci auguriamo che arrivi forte e chiara la condanna non solo dell'Italia e di quanti al governo strizzano l'occhio alla Cina, ma dall'Europa intera".(Com)