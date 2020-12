Serbia: presidente Vucic, nel 2021 Pil crescerà del 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Serbia crescerà del 6 per cento nel 2021 e il debito pubblico scenderà sotto il 60 per cento. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic nella conferenza stampa di fine anno oggi a Belgrado. "I nostri piani sono ambiziosi e grandi", ha detto Vucic annunciando l'obiettivo di aumentare il salario medio nel Paese. Secondo Vucic, la Serbia è impegnata al mantenimento della pace e della stabilità nella regione balcanica, nonostante le attuali circostanze difficili. "Tenendo in mente le circostanze internazionali e regionali, la realizzazione di questo compito non sarà facile, ma sono convinto che lavorando insieme riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi ed a garantire al popolo un futuro sicuro", ha detto Vucic. Un altro obiettivo chiave, secondo il presidente serbo, è preservare la salute dei cittadini nella lotta contro il Covid-19, senza perdere di vista "il miglioramento degli standard di vita dei cittadini, che va dall'aumento dei salari e delle pensioni, al miglioramento della qualità dell'aria fino alla costruzione delle strade". (segue) (Seb)