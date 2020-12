Brasile: Banca centrale conferma stima inflazione 2020 al 4,39 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di novembre l'indice dei prezzi al consumo in Brasile (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale del paese, è cresciuto del 4,31 per cento su anno e dello 0,84 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge), sottolineando che lo scenario di novembre è molto simile a quello osservato a settembre e ottobre. Come nei mesi precedenti il dato è in gran parte legato all'aumento dei prezzi degli alimenti e bevande (+2,54 per cento) e dei trasporti (1,33 per cento). Tra gli alimenti, i pezzi che hanno subito l'incremento maggiore sono quelli di patate (30 per cento), pomodori (18,45 per cento), olio di soia (9,24 per cento) e riso (6,28 per cento). Nel caso dei trasporti, i maggiori rincari sono stati registrati per etanolo (9,23 per cento) e benzina (1,64 per cento). (segue) (Brb)